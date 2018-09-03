پل معلق پیرتقی، یکی دیگر از پل های معلق استان اردبیل در نزدیک شهر خلخال با ارتفاع ۶۰ متر از رودخانه قزل اوزن و طول ۱۶۵ متر و عرض یک متر می باشد.

پیش از این، منطقه مورد استفاده پژوهشگرانی بود که برای مطالعه و احداث سد در پایین دست این رودخانه به منطقه سفر می کردند و احداث پل نیز به این دلیل است.

این پل به سفارش شرکت توسعه منابع آب و نیرو در سال 1388 و صرفا برای تردد کارکنان کارگاه سد پیرتقی طراحی و ساخته شده و در سال های اخیر این پل مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

به علت مسیر نامناسب و ایمنی ناکافی پل، از جاذبه گردشگری این منطقه کاسته شده است.