وضعیت نابسامان بخش شرقی حرم حضرت معصومه (س)

ایجاد سازه هایی در بخش شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) موجب مخدوش شدن سیما و منظر حرم مطهر شده که این امر سبب اعتراض برخی از مهندسان و اهالی رسانه قم شده است.

به گفته کارشناسان ساخت و سازهای اطراف حرم مطهر می بایست به نحوی باشد که نمای گنبد و بارگاه حرم مطهر را تحت الشعاع قرار ندهد و زائران بتوانند در اطراف حرم، نمای گنبد را بدون مانعی رویت کنند که متاسفانه در طرح توسعه ای صحن شرقی حرم مطهر این مسئله رعایت نشده است و سازه سردرب ورودی این صحن به گونه ای طراحی و اجرا شده که در صورت تکمیل، گنبد و بارگاه حرم مطهر قابل مشاهده نیست. این در حالی است که صحن شرقی حرم مطهر به بلوار پیامبر اعظم راه داشته که مسیری مستقیم به مسجد مقدس جمکران است.

با وجود اینکه دو تَن از معاونان وزیر راه و شهرسازی در پیگیری امیرآبادی نماینده قم در خانه ملت این اقدام را نامناسب و اشتباه عنوان کرده بودند اما پس از گذشت دو سال این سازه همچنان بلاتکلیف است.

از طرفی دیگر بخش شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) به دلیل قرار گرفتن در بافت فرسوده وضعیت نامناسبی داشته و در شان زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (ع) نمی باشد و زائران برای ورود به حرم می بایست از کوچه پس کوچه های این منطقه عبور کنند که وضعیت مطلوبی ندارد.