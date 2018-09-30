غرق در زباله

هیچ بعید نیست تا چند وقت دیگر محیط زیست مان را زباله پر کند و انسانی که عامل تولید زباله بوده خودش در دریای زباله هایی که ایجاد کرده دست و پا بزند و دیگر نه زمینی برای زیست داشته باشد و نه هوای تمیزی برای نفس کشیدن . کابوس غرق شدن انسان در زباله به زودی به حقیقت می پیوندد وقتی همین روند فعلی در پیش باشد. انسان ها، آب ها، دریاچه ها، چشمه ها، دریاها را پر از زباله هایی کرده اند که بیشتر آنها پلاستیک های غیر قابل تجزیه هستند این زباله ها قرار است میراث انسان ها برای نسل بعدی باشد. در ایران هم این روند همچنان ادامه دارد و با وجود اینکه ایران با خشکسالی رو به روست اما تمیز نگه داشتن آب های سطحی، در دستور کار انسان ها نیست مگر عده ای اندک.

آخرین آمار سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور نشان می دهد ایرانی ها سالانه حدود ۲۰ میلیون تن زباله تولید می کنند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی متوسط تولید زباله در جهان روزانه ۳۰۰ گرم است و براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور، ایرانی ها روزانه ۷۰۰ گرم زباله تولید می کنند.

این آمار وقتی در کنار آمار جهانی قرار می گیرد به واقع نشان می دهد، ایرانی ها بیش از سایر ملت های دنیا زباله تولید می کنند و این یعنی فاجعه.