انسیه مهربانی نژاد چهل روز بعد از به دنیا آمدن در روستای بلوچی در ۱۵کیلومتری بخش درزوسایبان شهرستان لارستان ، بر اثر تب شدید بیمار می شود و زمانی که بزرگتر می شود خانواده انسیه میفهمند که انسیه مبتلا به بیماری سندروم داون است. اوزبانش گیر میکند از نظر ذهنی دچار عقب افتادگی است،انسیه زیر نظر بهزیستی شهرستان لارستان است. مادر انسیه میگوید انسیه چند مدتی است شکم درد دارد ولی بخاطره هزینه زیاد درمان نمیتوانم انسیه را به دکتر ببرم مادرش می گویید با یارانه و دامداری زندگی مان را میگذرانیم .