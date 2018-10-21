کانال ۲۰ کیلومتری برای پرورش میگو در گلستان

گلستان یکی از مراکز اصلی تولید و پرورش میگو در کشور است که با فراهم آمدن شرایط مناسب برای تکثیر و پرورش این آبزی، امروزه حدود ۸۰ درصد میگوی تولیدی این استان به خارج از کشور صادر می شود.

پرورش میگو یکی از ظرفیت های اشتغالزایی در استان گلستان است که تکمیل طرح های در دست اقدام شیلات در این حوزه علاوه بر افزایش درآمد اهالی، زمینه ایجاد فرصت های شغلی بیشتر را برای جوانان این منطقه فراهم می کند.

بندرسبز گردشگری و آبزی پروری بویژه میگو از زمینه ها و برنامه های توسعه ای شهرستان محروم گمیشان واقع در شمال غرب گلستان است.این طرح از سال ۹۰ پس از مدتها مطالعات، در سطح ۷۰ هکتار از اراضی این منطقه عملیاتی شد و در اولین مرحله ۱۴۰ تن میگو برداشت شد که ۱۰۲ تن به کشورهای اروپایی و عربی صادر و مابقی به مصرف داخلی رسید.احداث کانال آبرسان به طول ۲۰ کیلومتر از دریای خزر جهت مزارع میگو و برگشت آن یه تالاب گمیشان یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی شیلات در سال ۹۶ و ۹۷ بوده است.