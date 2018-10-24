محمود رحیمی
۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۱

محمود رحیمی

آماده سازی موکب فدائیون سیده زینب (س)

موکب فدائیون سیده زینب (س) به همت قرارگاه جهادی شهید طباطبایی نسب برای چهارمین سال متوالی علاوه بر اسکان ۳ هزار نفر و ارائه ۱۰۰۰۰ پرس غذا درهر وعده، برنامه‌های سخنرانی و عزاداری خود را از روز شنبه ۵ آبان هر شب از ساعت ۲۰ به وقت عراق، در محل کربلای معلی، شارع الشهدا، ابتدای شارع روضتین، جنب تره بار آغاز می‌کند.
آیت الله سیدمهدی میرباقری، حجت الاسلام میرزامحمدی، حجت الاسلام حامد کاشانی، حجت الاسلام  محب زاده، حاج مهدی توکلی و حاج احسان ارجمند سخنرانانی هستند که در ۶ شب پیش رو در این موکب با همراهی و عزاداری مداحانی چون حاج منصور ارضی، حاج حسین سازور، حاج مهدی رسولی، حاج ابوالفضل بختیاری، کربلایی سیدرضا نریمانی، کربلایی سید مهدی حسینی و کربلایی محمدحسین پویانفر برگزار خواهد شد.

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