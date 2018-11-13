۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱

پانته آ نیکزاد

برداشت سیب زمینی از مزارع استان چهارمحال و بختیاری

سیب زمینی یکی از محصولات کشاورزی اصلی استان چهارمحال و بختیاری است که بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع، زیر کشت این محصول می باشد.  محصول بدست آمده از این مزارع حدود ۲۰۰ هزار تن تخمین زده شده است. مقداری از این محصولات در خود استان به مصرف رسیده و ما بقی آن به سراسر کشور ارسال می شود.

گروهی از کارگران که عمدتا از استان های همجوار به استان چهارمحال و بختیاری می آیند، به صورت خانوادگی، برداشت محصول سیب زمینی را عهده دار می شوند و تمام اعضای خانواده در این امر مشارکت دارند.

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