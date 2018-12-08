پرندگان مهاجر در استان گلستان

هر ساله در فصل پاییز با توجه به شرایط اقلیمی، استان گلستان پذیرای هزاران پرنده مهاجر است. پرندگان آبزی و کنار آبزی که از گونه‌های شاخص آن می‌توان انواع قو، غاز ، فلامینگو، اردک، چنگر و سایرگونه‌ها را نام برد.

این پرندگان با فرا رسیدن سرما در سرزمین های شمالی جهت زمستان گذرانی به منابع آبی استان مانند تالاب های بین المللی آلا گل، آلما گل، آجی گل و گمیشان و سواحل دریای خزر در استان وارد می شوند.

سایر پرندگان مانند دسته های عظیم کوکرها و سار ها نیز وارد دشت ترکمن صحرا می شوند.

نیروهای یگان اداره حفاظت محیط زیست با انجام دادن گشت های منظم شبانه روزی با همکاری تشکل های مردمی در طی این مدت که این گونه های زیبا در استان حضور دارند به حفاظت و حراست از آنان مشغول می باشند و از طرفی با برگزاری برنامه های آموزشی به آگاه‌سازی مردم منطقه به اهمیت حفظ نگهداری حیات وحش می پردازند.

هر ساله نیز سرشماری از گونه های پرندگان مهاجر استان با حضور کارشناسان اداره کل و خارجی در این استان برگزار می شود.

