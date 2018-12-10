زندگی ۶۰ ساله با زیورآلات

«غلام آق» معروف به «خانی تکه» نام هنرمند گلستانی ساکن گنبدکاووس است که بیش از ۶۰ سال از عمر ۸۰ و چند ساله خود را مشغول ساخت زیورآلات ترکمن بوده است.

این روزها کهولت سن مانع از حضور خانی تکه در کارگاه کوچک کنار خانه اش شده و امورات کارگاه توسط احمد و محمود دو پسر وی انجام می شود.

خانی تکه روزهای خود را به پیاده روی و همصحبتی با هم سن و سالان خود می پردازد. نکته تامل برانگیز زندگی خانی تکه بعد از ۶۰ سال کار در زمینه صنایع دستی نداشتن بیمه و دریافت مقرری ۱۵۰ هزار تومانی وی از صندوق هنر مندان است که با آن روزگار می گذراند.

خانی تکه تنها پیشکسوت سازنده زیورآلات ترکمنی است که شاگردان زیادی را در این راه تربیت کرده اما در حال حاضر تنها چهار الی پنج کارگاه در سطح شهرستان گنبد کاووس وجود دارد که همچنان به ساخت زیورآلات می پردازند