اینجا «پاریس» است!

۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷
در حالی که گردشگران خارجی که برای دیدن جشن کریسمس راهی پاریس شده اند، محو زرق و برق خیره کننده این شهر گشته اند،در کوچه پس کوچه های پایتخت فرانسه فقر و بی خانمانی به وفور دیده می شود.
در یک دهه اخیر تعداد کارتن خواب و بیخانمانها در پایتختهای مهم اروپایی از جمله پاریس و لندن افزایش بیسابقهای داشته است.
نیویورک تایمز در گزارشی مینویسد که اعتراضات اخیر فرانسه ریشههای اجتماعی دارد و دلیل آن کاهش استاندارد زندگی در فرانسه و دستمزدهاست. این اعتراضات که با اتکا به رسانههای اجتماعی و سازماندهی اندک شروع شد از مناطق روستایی فقیر به سوی منطقه «سن» حرکت کرده و نادیده گرفتن آن اکنون غیرممکن شده است. براساس نتایج یک نظرسنجی ۷۲ درصد فرانسویها از جنبش «جلیقه زردها» حمایت میکنند.
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