محمود خاکباز
۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۴

محمود خاکباز

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ایران

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ایران با حضور دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در کیش افتتاح شد. این نمایشگاه تا ۲۸ آذرماه دایر می باشد.

مراسم افتتاح نمایشگاه صنایع دریایی ایران در جزیره کیش و با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی دیگر از کارشناسان و مدیران حوزه دریایی کشور برگزار شد.

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