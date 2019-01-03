بانویی که ثابت کرد یک دست صدا دارد

خدیجه پقه بانویی ۶۱ ساله که از سن ۷ سالگی در پی از دست دادن دست چپ خود در یک حادثه تلاش کرده با کسب مهارت های گوناگون خلاء نداشتن یک دست را پر کند و خود را از سایر دختران هم سن و سالش توانمندتر نشان دهد،. نمدمالی، گلیم بافی و سوزن دوزی از جمله هنرهای این زن است که با یک دست به جنگ با محدودیت ها رفته تا ثابت کند معلولیت محدودیت نیست و یک دست هم به اندازه خود صدا دارد. خدیجه در ۱۸ سالگی با پسرعموی خود ازدواج می‌کند و ثمره این ازدواج سه فرزند دختر و سه فرزند پسر است. وی در حال حاضر مرکز تخصصی نمدمالی ترکمن را همراه با اعضای خانواده اش در شهرستان آق قلا اداره می کند. او معتقد است اگر در سن هفت سالگی دست خود را از دست نداده بود هیچگاه به سمت یادگیری هنرهای دستی نمی رفت و مانند دیگر دختران هم سن و سالش بدون یادگیری هنری خاص، روزگار می گذراند. خدیجه در جوار کارگاه نمدمالی فروشگاهی به راه انداخته و انواع هنرهای دستی زنان ترکمن را به نمایش و فروش گذاشته است.