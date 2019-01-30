مهدی حسین نژادی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۴

مهدی حسین نژادی

دیدار تیم های فوتبال شهرداری آستارا و میلاد مهر تهران

دیدار تیم های فوتبال شهرداری آستارا و میلاد مهر تهران از سری مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور و هفته ششم و مرحله نهایی این رقابت ها با نتیجه تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

شهرداری آستارا در این دیدار خانگی و در زمین ورزشی شهدای سیبلی میزبان تیم میلادمهر تهران بود که در پایان بازی تلاش هر دو تیم نتیجه‌ای جز تقسیم امتیازات نداشت. گل تیم فوتبال شهرداری آستارا را در این دیدار امین حقده در دقیقه ۶۸ بازی و گل تیم فوتبال میلاد مهر تهران را مرتضی دهقان در دقیقه ۷۵ به ثمر رساندند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha