دیدار تیم های فوتبال شهرداری آستارا و میلاد مهر تهران از سری مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور و هفته ششم و مرحله نهایی این رقابت ها با نتیجه تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

شهرداری آستارا در این دیدار خانگی و در زمین ورزشی شهدای سیبلی میزبان تیم میلادمهر تهران بود که در پایان بازی تلاش هر دو تیم نتیجه‌ای جز تقسیم امتیازات نداشت. گل تیم فوتبال شهرداری آستارا را در این دیدار امین حقده در دقیقه ۶۸ بازی و گل تیم فوتبال میلاد مهر تهران را مرتضی دهقان در دقیقه ۷۵ به ثمر رساندند.