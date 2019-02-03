«پژوهشگاه رویان» قطب درمان ناباروری در غرب آسیا

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
عکس: حمید وکیلی
پژوهشگاه رویان یک مرکز درمانی، تحقیقاتی آموزشی در حوزه پزشکی تولید مثل، سلولهای بنیادی و زیستفناوری است. این پژوهشگاه قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بینالمللی است و پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی با مرجعیت در علوم سلولهای بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری، طب ترمیمی و موثر در ارتقاء سلامت جامعه فعالیت میکند.
در حال حاضر این پژوهشگاه شامل سه پژوهشکده، دو مرکز درمانی و چندین شرکت دانشبنیان است که در حوزههای گوناگونی تمرکز کردهاند. پژوهشکده پزشکی تولید مثل و پژوهشکده سلولهای بنیادی در تهران و پژوهشکده زیستفناوری رویان در اصفهان واقع شده است.
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