آفت مالچ پاشی در خوزستان

در تاریخ ۱۸ آذر سال ۹۶ فاز اول طرح تثبیت ۱۰ هزار هکتار از شن زارهای خوزستان جهت مقابله با ریزگردهای داخلی با استفاده از روش مالچ پاشی در شن زارهای روستاهای سوسنگرد و منطقه جنوب و جنوب غربی خوزستان آغاز شد اما پس از گذشت یک سال از این طرح، این طرح به قاتل محیط زیست خوزستان تبدیل شده است و در این یک سال گونه های گیاهی و حیوانی بسیاری را از بین برده است. در این بین فعالان محیط زیستی نسبت به مضرات مالچ پاشی و از بین بردن اکو سیستم خوزستان هشدار داده اند اما تا به الان مسئولان دلیلی را برای انجام این طرح نیاورده اند.