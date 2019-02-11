یک نفر از سیل راهپیمایان

غلامرضا بهلگردی متولد ۱۳۳۱ متولد روستای زیبای فورگ است، او سالهاست برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۱۰ کیلومتر مسافت را تا بیرجند طی می کند.

او از سختی های خود برای رسیدن به راهپیمایی ۲۲ بهمن ۵۷ سخن می گوید، "وقتی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، ۲۶ سال داشتم، آن زمان وسایل ارتباطی کم و جاده ها خاکی بود و خودم را به سختی به راهپیمایی بیرجند می رساندم".

روستای فورگ از توابع شهرستان درمیان در شرق شهرستان بیرجند در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر اسدیه قرار دارد. چشم‌اندازها و جاذبه‌های طبیعی روستای گردشگری فورگ بعد از انقلاب بازسازی شده است.

شغل مردم شریف و ولایتمدار این منطقه کشاورزی و قالیبافی است که از اجدادشان، سینه به سینه به ارث رسیده است.