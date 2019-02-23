افزایش آب تالاب استیل شهرستان مرزی آستارا

بارش های مناسب دو ماه گذشته در شهرستان مرزی آستارا در شمال غربی استان گیلان، باعث احیای حیات طبیعی تالاب استیل آستارا شده است. آب این تالاب ۱۳۸ هکتاری در فصل تابستان بر اثر استفاده مداوم از آب آن برای امور آبیاری مزارع برنج به شدت کاهش یافته و جزیره های کوچکی نیز در حاشیه و وسط این تالاب ایجاد شده بود. با بارش های مداوم دو ماه گذشته در آستارا ارتفاع آب در تالاب استیل به حدود 2 میلیون متر مکعب افزایش یافته و این تالاب هم اکنون میزبان پرندگان مهاجر است. آب تالاب استیل، منبع پایدار آبیاری شالیزارهاست و در اواخر خرداد ماه و اوایل تابستان، بخش عمده آب این تالاب به دلیل گرما تبخیر و حجم آن به حدود یک میلیون متر مکعب می رسد.