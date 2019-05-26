تخلیه و بارگیری کالا در راه آهن مرزی آستارا

خط و بارانداز ریلی آستارای جمهوری اسلامی ایران در شمال غربی استان گیلان و آستارای جمهوری آذربایجان به عنوان همسایه ایران که تکمیل کننده کریدور حمل و نقل شمال-جنوب است، با افزایش تبادلات اقتصادی و منطقه‌ای و صادرات و واردات کالا رونق خوبی گرفته است. از طریق این خط ریلی کالاهایی نظیر ام. دی اف، غلات، چوب و تخته از کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه وارد ایران شده و کالاهای تولیدی داخل کشور اعم از سنگ کلینگر، سیمان، کاشی و سرامیک نیز توسط قطارهای باری بین المللی به کشورهای گرجستان، قزاقستان، اوکراین و روسیه صادر می‌شود.