بعد از انتشار عکس جنجالی از دختر رئیس جمهور آمریکا در یک اجلاس مهم جهانی، حالا حضورش در این احلاس محل بحث شده است!

مجله مهر: کمپین جهانی نه به ایوانکا با هشتگ #unwantedivanka در فضای مجازی در اعتراض به حضور بی‌ربط ایوانکا ترامپ در عکس یادگاری رهبران گروه جی ۲۰ به راه افتاده و فعالین شبکه های مجازی با فوتوشاپ کردن تصاویر جدید و تاریخی و درج تصویر دختر ترامپ به حضور ایوانکا در همه جا اعتراض کرده‌اند.

همچنین انتشار ویدئویی از مشارکت ایوانکا ترامپ در صحبت‌های تعدادی از سران کشورهای گروه ۲۰ در حاشیه اجلاس از چشم مخاطبان پنهان نمانده است.

چهاردهمین نشست سران جی ۲۰ در شهر اوساکا ژاپن برگزار شد، این نشست ها از سال ۲۰۰۸ یعنی زمانی که این رهبران برای بحث در باره واکنش به بحران مالی جهانی یک جلسه اضطراری تشکیل دادند، تا کنون هر ساله برگزار شده است.

نمایندگان کشورهای گروه ۲۰ از این نشست دو روزه در اوساکا برای بحث درباره تجارت، نوآوری فناورانه و تغییرات آب و هوایی و موضوعات دیگر استفاده خواهند کرد. این نشست در حالی برگزار می شود که اصطکاک بین آمریکا و چین بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.

گروه ۲۰ با حضور کشورهای قدرتمند اقتصادی، ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. این گروه شامل، آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، روسیه، عربستان سعودی، اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک است.