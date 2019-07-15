سید سعیدرضا رضوی ارمکی
۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰

سعید رضا رضوی

کارگاه تولید کفش طبی

«عادل اعزازی رنج گلی» جانباز و کارآفرینی است که در صنعت کفش فعالیت می کند. رشته تخصصی او ارتوپدی فنی است و برای اینکه بتواند در کار خود به تبحر برسد به هزینه خود به کشورهایی مانند آلمان، هند، ترکیه و روسیه سفر کرده و از تجارب اساتید این رشته بهره برده و به مدت ۵ سال در سن پترزبورگ تحصیل کرده است و اکنون بیش از ۲۰ سال از فعالیت کاری اش در زمینه طراحی و ساخت کفش های طبی می گذرد.

او درباره فعالیتش در این صنعت می گوید: پس از مدتی فعالیت در مرکز ارتوپدی هلال احمر به عنوان تکنسین طبی به این فکر افتادم که در زمینه درمان و اصلاح ساختار پاهای جانبازان و معلولان که از درد ناشی از مجروحیت و صافی کف پا رنج می بردند فعالیت کنم و به صورت تخصصی وارد عرصه طراحی و تولید کفش های طبی شدم.

در حال حاضر۵ نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند و مواد اولیه آن از داخل کشور تامین می شود. محصولات این شرکت در بین بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز مشاوره توزیع می شود.

جانباز عادل اعزازی ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۶۳ در منطقه کوشک از ناحیه مچ دست و پا مجروح و به افتخار جانبازی نائل آمد.

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    نظرات

    • زهره ملكي IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
      3 0
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      با عرض سلام و وقت به خير به نظر من ايشون واقعا كارشون رو بلد هستن، كاملا موفق و خبره مي باشند در ضمن منصف
    • علی فصیحی IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
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      با عرض سلام و خسته نباشید من آدرس کفش طبی آقای «عادل اعزازی رنج گلی» رو میخواستم و از صافی پا رنج می برم چندین جا مراجعه کردم . جوابی نگرفتم خدا خیرتون بده 09196288462
    • علیرضا IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
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      سلام ببخشید آدرس و شماره تلفن این کارگاه رو میخواستم
    • ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
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      سلام اگر ممکنه آدرس این کارگاه را ارسال فرمایید
    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
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      سلام روزتون بخیر دخترم کف پاش مشکل دار پا کج میذاره دوجا بردم هزینش زیاد میشه لطف کنید آدرس بدید