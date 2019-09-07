مراسم سنتی علم بندان در ماسوله

مردمان ماسوله از دیر باز ششم محرم هر سال با برگزاری مراسم سنتی علم بندان خود را مهیای عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) می‌کنند. این مراسم تاریخی و مذهبی که قدمتی حدود هشت قرن دارد بازدید کنندگان زیادی را از نقاط مختلف ایران و جهان به خود جذب می‌کند. در این روز، ریش سفیدان هیات‌های چهار محله ماسوله علم‌های هیات‌های عزاداری را بە بقعه عون ابن علی (ع) می‌برند. علم‌های محلات، توسط هیأت امنای هر محله با پارچه‌های سبز رنگ و نمادهایی عاشورایی ملبس می‌شوند. دسته‌ها همراه سینه زنی یک به یک و بە نوبت و اولویت جمع می‌شوند تا علم را دریافت کنند و به محله خود باز گردانند. رسم آیینی علم‌بندی ماسوله دارای وجه تمایز با علم‌های مرسوم است و به شکل عمودی است، گفته می‌شود به خاطر شکل معماری و طبقاتی بودن بام‌های خانه‌های این روستا علم به این شکل طراحی شده است.