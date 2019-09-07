سبک سنتی «روضه های خانگی»

نذری دادن برای امام حسین (ع) به‌خصوص در ایام محرم از کارهای پسندیده و توصیه‌شده است؛ اما برخلاف مراسم‌های هیئت‌های بزرگ که ممکن است برای پذیرایی از عزاداران نیاز به هزینه کردن بالغ بالایی داشته باشند، روضه‌های خانگی درنهایت سادگی و کم‌خرجی برگزار می‌شوند. پای ثابت این مراسم‌ها پذیرایی با چای است که به «چای روضه» معروف است. میزبان در صورت تمایل از نذری‌های دیگری هم برای مهمانانش استفاده می‌کند اما قانون نانوشته‌ای روضه‌های خانگی می‌گوید که همین چای پربرکت هم برای پذیرایی کفایت می‌کند.

چند سالی است که ظروف یک بار مصرف پلاستیکی به دلیل سهولت استفاده به شکل گسترده جایگزین سایر ظروف شده و در مراسم و برنامه های مختلف از آن استفاده می شود. با توجه به آلایندگی بسیار بالای پلاستیک و خطر آن برای محیط زیست استفاده از این ظروف مشکلات بسیار زیادی را برای محیط زیست و محل زندگی افراد ایجاد می کند. حجم بسیار بالای پخت و توزیع غذای نذری در ایام عزاداری محرم و صفر باعث شده استفاده از ظروف یک بار مصرف در این روزها بسیار رواج پیدا کند، اما با وجود جا افتادن استفاده از این ظروف در بین مردم، هنوز هم حسینیه ها و هیئت هایی هستند که به شکل سنتی از ظروف مسی و فلزی برای پخت و توزیع غذا و استکان های شیشه ای و سفالی برای پخش چای و شربت استفاده می کنند و حجم تولید زباله های پلاستیکی را تا میزان بسیار زیادی کاهش می دهند. یکی از این حسینیه ها، حسینیه «بیت الکریم» محله هفت چنار است که در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده است. این حسینیه در خانه شهید «حسین زارع زاده» و توسط پدر این شهید ایجاد شده و با وجود کوچکی دارای فضایی بسیار معنوی است. شهید زارع زاده در سال ۱۳۴۳ متولد شد و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ در منطقه فکه به شهادت رسید.