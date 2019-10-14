حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مرز شلمچه

حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یک شنبه شب پس از بازگشت از سفر به کشور عراق وارد مرز شلمچه شد .

حجت‌الاسلام محمد قمی یک شنبه شب در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران گفت: اربعین حرکتی مردمی است و باید هم مردمی باقی بماند؛ این معنایش فرار کردن مسئولان حکومتی و دولتی از انجام وظایفشان نیست، من در وهله نخست شرمنده‌ام، بابت اینکه مردم در مسیر رفتن به کربلا اذیت شدند و دشواری‌هایی را نیز تحمل کردند و این شرمندگی شاید برای تمام خادمان مردم است نسبت به احوالی که در آن ازدحام جمعیتی و کمبود امکانات به ویژه در بخش عراقی رخ داد و لذا تمام عزم و توانمان را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم بیشتر خدمت کنیم.