شکوه معماری اسلامی_ایرانی در مسجد اعظم قم

مسجد اعظم قم با وسعت ۱۲ هزار متر مربع یکی از بزرگترین بناهای مذهبی و تاریخی است که در جوار حرم مطهر حضرت معصومه (س) و به دستور آیت الله العظمی علوی بروجردی از مراجع فقید تقلید احداث شده که از گذشته تا به امروز محل برپایی درس مراجع تقلید بوده و بسیاری از طلاب حوزه علمیه قم با حضور در پای درس این بزرگان در این مکان از محضر آنان کسب علم کرده‌اند.

معماری با شکوه این مسجد توسط استاد حسین لرزاده، از برجسته‌ترین معماران دوران معاصر به سرانجام رسیده و گنبد این مسجد نیز با مساحتی بیش از هزار و ۴۰۰ متر از بزرگترین گنبدهای احداث شده در جهان اسلام است و کاشی کاری‌های زیبا و کم نظیر آن با دو گلدسته بزرگ به ارتفاع ۲۵ متری؛ نمونه بارزی از هنر اسلامی در قرن اخیر به شمار می‌رود که نگاه هر رهگذری را به خود خیره می‌کند.