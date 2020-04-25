هتل های سوت و کور

با شیوع و گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان صنعت گردشگری دچار بحرانی سخت شده است پروازها لغو و بسیاری از کشورهایی که سالانه درآمدهای زیادی از طریق گردشگر بدست می‌آوردند را دچار مشکل کرده است. در این بین یکی از ارکان صنعت گردشگری، هتل‌ها هستند که سالانه در ایران و جهان میزبان میلیون‌ها مسافر بودند اما با اپیدمی شدن بیماری کرونا این روزها حال خوبی ندارند. بسیاری تعطیل کردند و بسیاری نیز تنها با یک ظرفیت محدود به حیات خود ادامه می‌دهند. در این بین علاوه بر ضررهای مالی که به صنعت هتل داری وارد می‌شود بسیاری از کارکنان هتل‌ها نیز بی کار شده‌اند که این امر علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی موجب بالا رفتن آمار بیکاری نیز می‌گردد.