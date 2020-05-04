لاتون، بلندترین آبشار ایران

آبشار لاتون به شماره ثبت ملی ۶۴۵ که در لیست میراث طبیعی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، با ۱۰۵ متر ارتفاع در ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان مرزی بندر آستارا در استان گیلان و ۶ کیلومتری روستای کوته کومه بخش لوندویل آستارا قرار دارد. این آبشار زیبا و چهار فصل کشور از لحاظ ارتفاع، مرتفع‌ترین آبشار ایران است. مسیر آبشار لاتون از روستای زیبای کوته کومه آغاز می‌شود و ۵ ساعت کوهپیمایی دارد. در مسیر آبشار لاتون تپه‌های جنگلی و رودخانه‌ای که منبع آن آبشار لاتون است دیده می‌شود. انتهای مسیر منتهی به آبشار لاتون وخصوصا ما بین دو آبشار ۱۰۵ و ۶۵ متری نیز دارای پرتگاه‌های خطرناک و مرگباری است. دراطراف آبشار لاتون درختان آلو، به، گلابی، گردو، فندق، سیب وحشی و آلوچه در فصول مختلف سال دیده می‌شود. از تنوع جانوری اطراف آبشار لاتون نیز می‌توان به گرگ، خرس، جوجه تیغی و راکون اشاره کرد. اسب، گاو و گوسفند را هم مردم ساکن و مهربان اطراف آبشار نگهداری می‌کنند. این آبشار از دامنه‌های شرق کوه اسپیناس سرچشمه گرفته و به رودخانه لوندویل که با طول ۱۷ کیلومتر، خود نیز از کوه اسپیناس سرچشمه گرفته سرازیر می‌شود و با شیب تندی به سمت روستای کوته کومه و شهر لوندویل حرکت کرده و در آخر وارد دریای خزر می‌شود. حجم آب آبشار لاتون در فصول مختلف سال متفاوت است ولی در تمام فصول آب دارد. قلعه‌ای که بر روی آبشار لاتون قرار دارد همان قلعه اسپیناس است.