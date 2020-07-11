راهپیمایی مارش میرا، نام یک مراسم پیادهروی در بوسنی هرزگوین است که هرساله بین روزهای هشتم تا یازدهم ژولای و به منظور گرامیداشت یاد قربانیان نسلکشی سربرنیتسا در این کشور برگزار میشود.
پس از جنایات متعدد، ددمنشانه و فراموش نشدنی صربها علیه مسلمانان بوسنیایی، نیروهای تحت امر قصاب بالکان "راتکو ملادیچ" در تاریخ یازدهم جولای سال ۱۹۹۵ مصادف با ۲۰ تیر ۱۳۷۴ به یکی از بزرگترین شهرهای شرق این کشور به نام سربرنیتسا که از مدتی پیش پذیرای شمار زیادی از مهاجران مسلمان این کشور بود حمله و در شرایطی که این شهر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان منطقه امن اعلام شده بود بیش از هشت هزار نفر از مسلمانان بوسنی و هرزگوین را در این شهر قتل عام کردند. جنایتی که از آن به عنوان بزرگترین نسل کشی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم یاد میشود. نکتهای که این جنایت هولناک را تأسف آورتر میکند این است که این جنایت پیش چشم به اصطلاح کلاه آبیهای هلندی سازمان ملل و با تکیه بر انفعال این سازمان و سکوت ننگ آور کشورهای اروپایی و آمریکا که مدعیانه سنگ حقوق بشر را به سینه میزنند در قلب اروپا به وقوع پیوست.
هرساله مردم بوسنی و هرزگوین به همراه مهمانانی از سراسر جهان سه روز قبل از سالگرد این فاجعه بشری در هیئت جمعی هزاران نفری گرد هم میآیند و با همراهی جمعی از خانواده شهدا و بازماندگان این حادثه به شکل نمادین مسیری ۱۱۰ کیلومتری تا شهر سربرنیتسا را راهپیمایی و با حضور در قبرستان پوتوچاری در حومه سربرنیتسا که محل تدفین شهدای تفحص شده این جنایت است به مقام شهدای این نسل کشی ادای احترام و یاد و خاطرهشان را زنده نگه میدارند. این حرکت ارزشمند مردمی که هرساله بین روزهای هشتم تا یازدهم جولای برگزار میشود با عنوان راهپیمایی صلح «مارش میرا» شناخته میشود و چشم آزادی خواهان در سراسر جهان را به خود جلب میسازد.
راهپیمایی مارش میرا امسال به دلیل شیوع کرونا به صورت محدود برگزار شد. تصاویر این گزارش مربوط به راهپیمایی مارش میرا در سال ۲۰۱۹ میباشد.
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