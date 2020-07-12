۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۱
با فرارسیدن فصل تابستان و گرما، فصل میوههای شیرین، بساط هندوانه فروشان با شعار به «شرط چاقو» به راه است. میوه آب دار و خوش رنگی که شادابی و سلامت را سبب شده و عطش را از بین میبرد.
هندوانههای قرمز و رسیدهای که صادراتی و با کیفیتی عالی بوده و مستقیم از مزارع دشت مغان، پارس آباد، اصلاندوز و بیله سوار در استان اردبیل تا میوه فروشیهای استان گیلان و شهرستان آستارا حمل میشوند و با تکنیک ضربه زدن مشتریان به هندوانه انتخاب و با هر کیلو ۲ و یا ۲ هزار و پانصد تومان به فروش میرسند.
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