برندگان مسابقه عکاسی Audubon ۲۰۲۰

۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵
امسال شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای سفر به همراه فاصلهگذاری اجتماعی در روند مسابقه Audubon تأثیر داشته البته به گزارش Audubon، برای یازدهمین دوره این مسابقات بیش از ۶۰۰۰ عکس ارسال شده بود.
در مسابقه امسال بیش از ۱۸۰۰ شرکتکننده حضور داشتند و زندگی پرندگان را به تصویر کشیدند، در مجموع شرکتکنندگان از ۵۰ ایالت آمریکا و ۷ استان کانادا برای این مسابقه عکس فرستاده بودند. در مسابقه امسال نیز داوران مانند سال گذشته دو جایزه «Fisher Prize» و «Plants for Birds» را برای عکاسان در نظر گرفتهاند.
جایزه اصلی این مسابقه به «جوانا لنتینی» رسیده که شیرجه و غواصی یک پرنده باکلان را در مکزیک به تصویر کشیده است.
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