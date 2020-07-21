۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰

اینفوگرافیک؛

گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون جواد الائمه

گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون جواد الائمه که به مناسبت شهادت امام محمد تقی علیه السلام است.

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