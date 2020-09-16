پرورش شترمرغ در هرمزگان

در هرمزگان ۳۱, مجوز پرورش شترمرغ با ظرفیت ۱۲۳ هزار قطعه صادر شده که ۶ مجوز با ظرفیت ۲۴۰۰ به بهره برداری رسیده است.



تعدادی از واحدهای مزرعه پرورش شترمرغ در شهرستان بستک و در شهر سیاهو روستای کروکان استان هرمزگان وجود دارد. شهرستان بستک با نزدیک به ۹۰ هزار جمعیت در ۲۳۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع است وسیاهو جز بخش مرکزی شهرستان بندرعباس می‌باشد.



از شتر مرغ علاوه بر تولید گوشت می‌توان در صنایع تولید کیف و کفش و روغن درمانی عضلانی استفاده کرد. گوشت شتر مرغ دارای موادمعدنی ضروری مانند روی، منیزیم و ویتامین‌های B۱، B۲ و نیاسین است. مصرف آن برای افرادی که مبتلا به ناراحتی‌های قلبی، فشارخون بالا و در حال رژیم غذایی هستند پیشنهاد می‌شود.