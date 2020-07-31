مجله مهر اینفومهر ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵ به این ۱۰ نقطه کرونایی با احتیاط نزدیک شوید به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از نزدیک شدن به مناطقی که در لیست زیر عنوان شده است با احتیاط نزدیک شوید. برچسبها ویروس کرونا اینفومهر اینفوگرافیک مطالب مرتبط ۴ راهکار برای افزایش انرژی در روزهای بد و مقابله با استرس اختلاف با همسرتان را با این ۵ روش حل کنید گلزن ترین بازیکنان خارجی تاریخ استقلال گران ترین فوتبالیست های ایرانی پرسپولیس و نقل و انتقالات؛ رفتنی ها شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم و آئین محرم تغذیه کودکان در ایام کرونا چگونه باشد؟
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