۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۵

خدیجه نادری

خانواده مردان آتش نشان

۷ مهرماه به نام روز آتش‌نشانی و ایمنی نامگذاری شده است. در واقع این روز بهانه‌ای است تا به گرامیداشت انسان‌هایی بپردازیم که از آسایش و جان خود در راه آسایش و حفظ جان سایر شهروندان می‌گذرند.

آتش‌نشانان در همه ایام جان بر کف در خدمت مردم و کشور هستند و درصددند تا با از خودگذشتگی جان شهروندان را نجات دهند و در این راه جان خود را فدا می‌کنند.

خانواده آتش‌نشان‌ها همیشه همراه و یاور آنها هستند و هیچ وقت از حادثه و خطر دور نیستند. استرس و نگرانی عملیاتی که انجام می‌گیرد همیشه به خانواده آنها می‌رسد، با این حال سعی می‌کنند آرامش را در خانه برقرار کنند.

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    نظرات

    • حمید IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
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      سلام خدا قوت ابتکار خوبی بود حالم رو خوب کرد . یادشهدای آتش نشان گرامی و روحشان شاد