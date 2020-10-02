امین برنجکار
۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۳

امین برنجکار

سفر وزیر صمت به استان فارس

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان نخستین سفر استانی خود پس از کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به استان فارس سفر کرد. وی پس از کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم زنجیره تکمیل فولاد در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد شهرستان کوار استان فارس، با ظرفیت سالیانه یک میلیون تن فولاد، با نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز و نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. شرکت در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان فارس پایان برنامه سفر یک روزه وزیر جدید صمت به استان فارس بود.

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