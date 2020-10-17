کوچه به کوچه عشق تو را جار می زنم

آقای حیدری از جوانان محب اهل بیت در چالش تر است که همه ساله در ایام محرم و صفر به نوحه خوانی در مراسم‌های عزاداری مشغول بود، امسال با شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت حرکت هیأت‌های عزاداری در سطح‌شهر، با یک بلندگوی سیار و پرچم یا حسین به تنهایی روانه کوچه و خیابان‌های شهر شد و نوای نوحه‌های حسینی را در شب‌های محرمی شهر جاری کرد. او با عشق وافری که به ائمه اطهار دارد در ایام ۲۸ و ۲۹ صفر نیز با بیرق حسینی و خواندن نوحه‌هایی در رثای وفات پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع) در شهر حرکت کرد.

حیدری گاهی در جلوی خانه‌هایی که نذر حسینی دارند توقف می‌کند و اهالی محل نیز با حضور در در محله شأن مراسم عزاداری کوچکی برگزار می‌کنند.

گاهی کودکان و نوجوانان نیز که علاقه به شرکت در هیأت‌های مذهبی و عزاداری امام حسین داشتند و امسال از آن بی بهره شدند نیز با آقای حیدری همراهی می‌کنند.