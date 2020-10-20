گنج پنهان در دل کویر

روستای خور واقعه در شهرستان خوسف، نگینی در دل کویر است که علاوه بر جاذبه گردشگری و طبیعت زیبا، سنگهای عقیق را با رنگهای زمردی و یاقوتی در دل خود پنهان کرده و همچون گلهای آفتابگردان روستا در دل کویر میدرخشد.
حسین خرمی یکی از دامداران منطقه است که ۱۲ سال قبل در حالی که برای چرای دام به بیابانهای منطقه رفته بود، یک سنگ زیبا توجهش را جلب میکند، وقتی رنگ و نقش زیبای سنگ را می بیند، برای تزئیین به خانهاش میآورد، بعد از چند سال دو مسافر از اصفهان به خور می آیند و سراغ سنگهای خاصی میگردند، وقتی آقای خرمی برای بررسی سنگها را به آنها نشان میدهد، تعریف و تمجید دو مسافر اصفهانی باعث میشود راه زندگی خانواده خرمی تغییر کند.
هانیه و حنانه دو دختر دوقلوی حسین آقا هستند که در کنار برادرشان حامد در کارهای سنگ تراشی و گلیم بافی به خانواده خود کمک میکنند، همسر آقای خرمی علاوه بر سنگ تراشی به همراه مادرش گلیم، قالیچه و پلاس می بافد تا در کنار سنگ تراشی این هنر زیبا زنده بماند.
امروز دیگر «حسین خرمی» تنها نیست که گوهرها و گنجهای رها شده در بیابانهای خور را میشناسد بلکه همه اهالی روستا در این زمینه کارشناسان زبده ای شدهاند و هر کدام هم با جمع آوری سنگهای عقیق آن هم به صورت فلهای صاحب سرمایهای هستند، که اگر فقط کمی حمایت شود میتوانند در زمینه سنگ تراشی در منطقه حرف اول را بزنند.
راف فروشی یا همان خام فروشی در سراسر خراسان جنوبی زیاد شده است و افراد کمتری در این استان از این گنج عظیم بهره درست میبرند و این باعث شده اهل فن از اصفهان، یزد و حتی کشورهای خارجی سنگهایی را که اهالی با زحمت زیاد از بیابان جمع میکنند، با قیمت پایین خریداری کنند و با چند برابر ارزش افزوده به فروش برسانند.
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