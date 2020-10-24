طولانی ترین پل معلق شیشه ای خاورمیانه

نخستین پل معلق قوسی شکل جهان، به ارتفاع ۸۰ متر، طول ۲۱۰ متر و عرض ۱۲۰ سانتی متر در شهر هیر و در ۲۵ کیلومتری شهر اردبیل معروف به باغ شهر هیر واقع شده است.

این پل معلق شیشه‌ای با طراحی مهندسان ایرانی افتتاح شده و هیچ عنصر خارجی در طراحی و ساخت آن دخیل نبوده است. در حال حاضر تمامی پل‌های شیشه‌ای موجود در جهان به صورت مسطح و ثابت ساخته شده‌اند ولی پل شیشه‌ای هیر در استان اردبیل دارای دو ویژگی معلق و قوسی شکل بودن است. کلیه قطعات شیشه‌ای و کابل‌های فلزی آن در داخل ایران ساخته شده است.

