نیروی انتظامی در راستای پاسخگویی به دغدغه‌های مردمی صبح امروز پنج‌شنبه اقدام به جمع‌آوری معتادان متجاهر تپه «شیخ‌الاسلام» سنندج کرد.

‌حضور معتادان و اراذل‌واوباش در تپه «شیخ‌الاسلام» سنندج مانع حضور مردم و خانواده شهدا در این قبرستان شده بود که فرمانده انتظامی استان به نیروهای تحت امر دستور داد در این مکان حضور پیداکرده و در راستای رفع دغدغه مردم به‌ویژه خانواده معزز شهدا اقدام کنند. این افراد در راستای ارتقای امنیت اجتماعی جمع‌آوری و به مراکز نگهداری معتادان متجاهر برای ترک اعتیاد منتقل شدند.

به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرها از اسفند سال گذشته تا تیرماه امسال متوقف‌شده بود که با تدوین پروتکل‌های بهداشتی ویژه، اجرای این طرح مجدداً از سر گرفته شد.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «جولان معتادان متجاهر در سایه کم کاری متولیان» به این مشکل اشاره کرده بود که منجر به واکنش مسئولان و اجرای طرح جمع‌آوری شد.