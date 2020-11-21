در بندِ کرونا

کرونا این مهمان ناخوانده که نزدیک به یک سال از حضورش گذشته ، در همه جوانب زندگی انسان تاثیراتی به دنبال داشته است.

شیوع کرونا و نحوه انتقال آن باعث شد هرگونه تجمعی ممنوع شود. جهت جلوگیری از شیوع این بیماری، بسیاری از تفریحات و مشاغل وابسته به آن با محدودیت‌هایی روبرو شدند. دربند یکی از مناطق تفریحی شهر تهران است که همه روزه پذیرای تعداد قابل توجهی از گردشگران بود. در روزهای اخیر که مواجه با روزهای اوج شیوع ویروس کرونا در کشور است، اگرچه تعداد مراجعه کنندگان به دربند کاهش یافته اما هنوز برخی تفریح و سرو غذا در این محل را برای گذران وقت خود انتخاب نموده‌اند. این گزارش، تصاویری از شب‌های دربند است.