۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲

مهرداد صفرپور دهکردی

« یاسه چای » تنها روستای بدون کوچه ایران

روستای یاسه چای (یاسه چاه) در ۵۲ کیلومتری شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

قدمت این روستا به ۴۰۰ سال قبل برمی‌گردد. یاسه چای از ترکیب «یسه» و «چای» به وجود آمده است. یاسه به معنای پهن و چای به معنای رودخانه است. ویژگی منحصر به فرد روستای یاسه چای، بافت قدیمی مسکونی، متراکم است. این روستا در نگاه اول فاقد هر گونه خیابان و معبر به چشم می‌آید که باعث شده به این روستا لقب روستای بدون کوچه ایران داده شود. این روستا از توابع شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد که درحاشیه رودخانه زاینده رود قرار دارد.

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    نظرات

    • فرهان IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      4 0
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      سلام چقدر عالیه ممنون بابت عکس ها و مطالب خوبتون ای کاش شهرکرد که اومده بودم از این روستا دیدن میکردم. واقعا خوبه دیدن این تصاویر در ایام کرونا باعث میشه کمتر سفر بریم. 😍
    • مرضیه IR ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      11 0
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      چه تصاویر خوبی👌روستای زیبایی هست ان شالله از بافت قدیمی روستا به درستی نگهداری بشه.
    • Atf IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      5 0
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      نگاه عکاس به شکلیه که احساس کردم خودم در حال قدم زدن در کوچه ها هستم. خسته نباشید
    • احسان IR ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      4 0
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      بسیار لذت بردم از این عکس های زیبا دیدن این تصاویر باعث ترغیب به سفر و بازدید از این مناطق می شه
    • مهتا IR ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      1 2
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      شهر بدون کوچه اوز هستش اینجا کوچه داشت
    • علیرضا محمدی IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      3 0
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      روستای بسیار زیبایی هست و زمانی اقامتگاه ییلاقی عشایر بوده که به مرور در روستا ساکن شدند. به تازگی هم روستا گاز کشی مورد باز سازی قرار گرفته. ممنون بابت تصاویر زیبا
    • جمشید IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      4 0
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      درود بر آقای مهرداد صفرپور که گزارش جامع از روستای زیبا تهیه کرده اند، حقیقتاً معرفی جاذبه های گردشگری هر استان همت و تخصص هنر گزارش و عکسبرداری از افراد آشنا به منطقه را می طلبد که ایشان بخوبی به همه نکات اشاره کرده اند. فوق العاده روستای زیبایی است، همانطور که در گزارش امده، نگهداری و اصالت روستا
    • مهرزاد IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      4 0
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      تصاویر بسیار زیبایی بودن، خسته نباشین 👌
    • محمد IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      4 0
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      بعد از این همه وقت یکی از زیباترین عکس هایی بود که دیدم، چه روستای زیبای، دست مريزاد
    • احمد IR ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      4 0
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      زیبا بود
    • مهران IR ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      4 0
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      خوب بود👌
    • آرمین TR ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
      4 0
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      عکس ها بسیار زیباست
    • دانا IR ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
      5 0
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      بسیار عالی و زیبا 👌
    • مجتبی IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
      5 0
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      عجب حس نوستالوژیکی داره این عکسها
    • یدالهی IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
      3 0
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      من این روستا رفتم و دیدم. بسیار زیبا در کنار رودخانه زاینده رود. تصاویر زیبایی که یاداور سفر به اون منطقه بود. تشکر از خبرگزاری مهر بابت گزارش خوبتون
    • آنیسا IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
      5 0
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      فوق العاده تصاویر زیبایی بود. در این روزها با این همه خبرهای بد از همه جا، دیدن چنین مناظری که به این زیبایی جاودانه شده، آرامش بخشه
    • امیر IR ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
      3 0
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      سلام خیلی خوبه که ایران رو معرفی میکنید . بسیار بسیار عکسها زیبا و زنده بود. واقعا لذت بدم از تماشای عکسها. ممنونم ازتون
    • درخشان IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
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      پل چوبی گپز در حال نابودی است لطفا رسیدگی کنید