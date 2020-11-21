« یاسه چای » تنها روستای بدون کوچه ایران

۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲
روستای یاسه چای (یاسه چاه) در ۵۲ کیلومتری شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
قدمت این روستا به ۴۰۰ سال قبل برمیگردد. یاسه چای از ترکیب «یسه» و «چای» به وجود آمده است. یاسه به معنای پهن و چای به معنای رودخانه است. ویژگی منحصر به فرد روستای یاسه چای، بافت قدیمی مسکونی، متراکم است. این روستا در نگاه اول فاقد هر گونه خیابان و معبر به چشم میآید که باعث شده به این روستا لقب روستای بدون کوچه ایران داده شود. این روستا از توابع شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری میباشد که درحاشیه رودخانه زاینده رود قرار دارد.
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