پرورش طوطی های نایاب جهان در اراک

یکی از جلوههای پرعظمت خلقت خداوند بزرگ درک و دیدار پرندگان و زیبایی و شنیدن آوای آنها است.
این روزها زندگی نوین شهری در کنار خدماتی که برای ما داشته، ما را از داشتن و تجربه کردن بسیاری از چیزهای خوب محروم کرده است. داشتن حیوانات خانگی شاید یکی از ارزشمندترین چیزهایی بوده که اکنون کمتر کسی از این نعمت برخوردار است و خانههای کوچک امروز گویا تنها جای زیستن تبلت و رایانه و گوشی همراه شده است.
در حالی که تجربه نگهداری و مراقب و همزیستی با هر جانداری میتواند در رشد عاطفی، مسئولیتپذیری و کسب تجربه علمی هر شخص کوچک یا بزرگی نقش بسیاری داشته باشد. از متداولترین جاندارانی که میتوان از آنها در این خانههای کوچک نگهداری کرد؛ پرندگان هستند.
متأسفانه امروزه قاچاق حیوانات در کنار، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان، از پرفروشترین و پررونقترین موارد قاچاق در دنیا است. در این راستا تشکلهایی همچون مجموعه نگهداری پرندگان تحت مدیریت حمیدرضا اکبرزادگان، فعال زیست محیطی برای جلوگیری از صید و قاچاق حیوانات و تکثیر گونههای در حال انقراض و حمایت از گونههای بومی و تیمار پرندگان آسیب دیده و رهاسازی در طبیعت، تکثیر و پرورش پرندگان زینتی برای رشد و زندگی در محیط خانههای شهری و ترویج فرهنگ و ارزشهای دوستدار محیطزیست بودن و حمایت و همکاری با سازمانها و مجموعههای زیست محیطی بهوجود آمدهاند.
از گونههای در حال تکثیر این مجموعه میتوان انگلیش باجریگارد، هموگومورو باجریگارد ککاتیل، لاو برد، رزیلا کریسمون، رد رامپ، سنگال، لوری، پرنسس، کاکاریکی، کاسکو، اکلکتوس، آمازون، ماکائو، گرینچیک کانور، سان کانور، ژاندی، کانور، پرلی کانور، وایت ارد کانور، فیرلی شولدز کانور، پاتاگونیا کانور، بلک کاپ کانور و پروتلت را نام برد.
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