بودجه ۱۴۰۰ و مردم!

اگر مجلس برای کاهش کسری بودجه مستتر در لایحه تقدیمی دولت، تدبیری نکند، سال آینده با تورم فزاینده‌ای مواجه خواهیم بود که فشار اصلی آن متوجه سفره دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیمی از سوی دولت به مجلس، به دلیل بیش برآورد در درآمدهای نفتی و برخی دیگر از منابع با کسری شدیدی مواجه است. اگر مجلس برای اصلاح لایحه و کاستن از کسری آن فکری نکند، بخش عمده این کسری باید با چاپ پول جبران شود که این اقدام منجر به تشدید تورم و افزایش فشار معیشتی بر دوش مردم بخصوص دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.