عاشقانه های مادر شهیدان لطفی

سکینه زارع زاده سال‌های بسیاری را چشم‌انتظار بازگشت فرزندانش بود. انتظارهای مادر شهیدان علی و محمدحسین لطفی امسال به پایان رسید و عاشقانه این مادر و فرزندانش تکمیل شد.

شهید «علی لطفی» در سال ۱۳۶۱ در عملیات رمضان به شهادت رسید و مادر او ۱۴ سال انتظار کشید تا پیکر مطهرش را به خاک سپرد.

محمدحسین لطفی نیز در سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به برادر شهیدش پیوست و پیکر او نیز بازنگشت.

مادر تمام این سال‌ها آرام و صبور انتظار کشید تا شاید خبر یا نشانه‌ای از فرزندش دریافت کند و سرانجام اجر صبر خود را گرفت. مشخص شد پیکر محمدحسین لطفی جایی در مزار شهدای گمنام میدان امام حسین (ع) تهران دفن شده است .

۸ بهمن ماه سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادر و همسران شهدا بهترین مناسبت و بهانه برای دیدار با این مادر گرانقدر شهید بود، روزی به همراه او بر سر مزار فرزند تازه یافته‌اش رفتیم و روز دیگری به خانه ایشان در شهر کرج سر زدیم و پای صحبت‌های این مادر عزیز نشستیم.