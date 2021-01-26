عاشقانه های مادر شهیدان لطفی

سکینه زارع زاده سالهای بسیاری را چشمانتظار بازگشت فرزندانش بود. انتظارهای مادر شهیدان علی و محمدحسین لطفی امسال به پایان رسید و عاشقانه این مادر و فرزندانش تکمیل شد.
شهید «علی لطفی» در سال ۱۳۶۱ در عملیات رمضان به شهادت رسید و مادر او ۱۴ سال انتظار کشید تا پیکر مطهرش را به خاک سپرد.
محمدحسین لطفی نیز در سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به برادر شهیدش پیوست و پیکر او نیز بازنگشت.
مادر تمام این سالها آرام و صبور انتظار کشید تا شاید خبر یا نشانهای از فرزندش دریافت کند و سرانجام اجر صبر خود را گرفت. مشخص شد پیکر محمدحسین لطفی جایی در مزار شهدای گمنام میدان امام حسین (ع) تهران دفن شده است .
۸ بهمن ماه سالروز وفات حضرت امالبنین (س) و روز تکریم مادر و همسران شهدا بهترین مناسبت و بهانه برای دیدار با این مادر گرانقدر شهید بود، روزی به همراه او بر سر مزار فرزند تازه یافتهاش رفتیم و روز دیگری به خانه ایشان در شهر کرج سر زدیم و پای صحبتهای این مادر عزیز نشستیم.
سکینه زارع زاده سالهای بسیاری را چشمانتظار بازگشت فرزندانش بود. انتظارهای مادر شهیدان علی و محمدحسین لطفی امسال به پایان رسید و عاشقانه این مادر و فرزندانش تکمیل شد.
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