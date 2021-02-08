مسابقات سنگ نوردی داخل سالن جام فجر آذربایجان غربی

مسابقات سنگنوردی جام فجر انتخابی استان آذربایجان غربی در گروه آقایان و بانوان در شهر مهاباد برگزار شد.
در سالهای دور سنگ نوردی در فضای باز انجام میشد اما رفته رفته برگزاری این مسابقات، به داخل سالن کشیده شد. این اتفاق به خاطر قرار نگرفتن سنگ نوردان در شرایط جوی بد و آب و هوای نامساعد، افتاد.
مسابقات سنگ نوردی داخل سالن در شاخههای بولدر، سرطناب و سرعت برگزار میشود و رقابت کنندگان را به چالش میکشد.
شاخه بولدرینگ یعنی فرد مسیرهای کوتاه و مهارتی را روی دیواره، بالا میرود. حد مجاز ارتفاع صعود بولدرینگ سالن معمولاً در حدی است که پایینترین بخش بدن نباید بیشتر از چهار متر از زمین فاصله بگیرد. حمایت با طناب انجام نمیشود و صعودکننده روی تشک میافتد. در رقابتهای بولدرینگ، بر خلاف سرطناب، فرد میتواند بیشتر از یک تلاش روی مسیر داشته باشد. امتیاز فرد با شمار مسیرهای کامل شده و شمار تلاشهای لازم مشخص میشود.
شاخه سرطناب یا «سختی مسیر» عمدهترین رشته سنگ نوردی سالنی است. در این رشته فرد مسیری روی دیواره بلند را بالا میرود و در هنگام صعود، طناب متصل به هارنس (صندلی صعود) را یکبهیک در حمایتهای میانی (اسلینگ) میاندازد. امتیاز فرد با شمار گیرههایی که گرفتهاست مشخص میشود. در صورت تساوی در دو شرکت کننده درگرفتن گیرهها (در مرحله فینال) امتیاز را با توجه به زمان به فرد صعود کننده میدهند. یعنی هر چه مدت زمان صعود کمتر باشد امتیاز بیشتری دارد.
از بزرگترین مشکلات این رشته ورزشی میتوان به نبود سالن و امکانات تمرینی مناسب در استان و برخی شهرها اشاره کرد به صورتی که شهرستان ارومیه که مرکز استان است از داشتن دیواره بلند و مناسب و گیرههای به روز بعد از گذشت سالیان سال بی بهره است و با این اوصاف اوضاع دیگر شهرستانهای این استان دست کمی از ارومیه نداشته و علاقه مندان را برای تمرین و آموزش راهی دیگر استانهای همجوار میکند.
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