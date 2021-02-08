۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۷

مهدی کاربخش راوری

افتتاح پروژه‌های توسعه فرودگاه بین المللی کرمان

پروژه‌های توسعه فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

محمد اسلامی صبح دوشنبه با استقبال مسئولان استانی وارد فرودگاه بین‌المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی پروژه‌های توسعه فرودگاه بین‌المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان افتتاح شد. این طرح‌ها شامل باند دوم، ترمینال جدید پروازهای داخلی، محوطه زمینی، توسعه زیرساخت‌ها، سامانه روشنایی عوامل پروازی، سامانه کمک ناوبری DVOR/DME و دیزل ژنراتورهای آن است.

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