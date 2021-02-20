غرق در تار و پود هنر

فرش دستباف چالش تر، یکی از مهم‌ترین صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود که از شهرتی جهانی برخوردار است و همه ساله بخش قابل توجهی از سهم صادرات فرش کشور را به خود تخصیص می‌دهد.

کمتر خانه‌ای در چالش تر می‌توان یافت که یک دار قالی در آن وجود نداشته باشد، گویی دختران این سرزمین با این هنر به دنیا آمده و از سر عشق نقش بر جان تار و پودهای هر دار می‌زنند. این هنر اصیل از گذشته‌های دور، کاری زنانه محسوب می‌شود و تمام مراحل آن از جمله پشم‌ریسی و رنگ آمیزی خامه‌ها تا بافت آن، توسط بانوان این سرزمین انجام می‌شود. هرچند در سال‌های اخیر با صنعتی شدن کارگاه‌های رنگ آمیزی، مردان نیز در تأمین مواد اولیه و تولید فرش‌های دستبافت سهیم شده‌اند.

نقوش و رنگ آمیزی و بافت فرش چالش تر منحصر به فرد بوده و دوام بالای این محصول، آن را به یکی از پرطرفدارترین فرش‌های کشور آلمان تبدیل نموده است. طرح‌های خشتی، سرو و کاج، ترنج و گل مینا از مشهورترین طرح‌های فرش چالش تر هستند. از گذشته‌های دور تاکنون بافت فرش دستبافت در این خطه به عنوان یکی از مشاغل خانگی زنان برای تامین درآمد خانواده‌ها به حساب می آمده است و در حال حاضر نیز می‌توان آن را به عنوان یکی از اصلی‌ترین حرفه‌های بانوان در حیطه مشاغل خانگی استان به شمار آورد. در حال حاضر فرش چالش تر تنها در انحصار این شهر نیست و به عنوان فرش مورد تأیید اتحادیه فرش دست بافت، در سراسر استان چهارمحال و بختیاری و در قالب طرح‌های حمایتی مشاغل خانگی توسط زنان استان بافته می‌شود.