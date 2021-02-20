۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۷

نقاشی چهره؛

آیت‌الله عزیز الله خوشوقت

عباس گودرزی به مناسبت هشتمین سالگرد ارتحال آیت‌الله عزیزالله خوشوقت، چهره این استاد اخلاق را طراحی کرده است.

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