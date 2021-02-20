مجله مهر طرح و گرافیک ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۷ نقاشی چهره؛ آیتالله عزیز الله خوشوقت عباس گودرزی به مناسبت هشتمین سالگرد ارتحال آیتالله عزیزالله خوشوقت، چهره این استاد اخلاق را طراحی کرده است. برچسبها عباس گودرزی نقاشی علما و روحانیون آیت الله عزیز الله خوشوقت گرافیک طراحی تصویرسازی چهره مطالب مرتبط مسجد قزّلی؛ یادآور قیام مردم تبریز ۲۸ بهمن سالروز شهادت دومین رهبر حزب الله لبنان تا پشت منی از همه پیشم / موفقیتهایمان را مدیون پدرانمانیم طرح شهادت امام هادی(ع) به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را
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