۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۰

اینفوگرافیک؛

رمز عبورهایی که نباید استفاده کنیم

مواردی که در این اینفوگرافیک آمده است، امنیت رمز عبور را کاهش می‌دهد.

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    نظرات

    • هههه IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      1 0
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      خخخ
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      1 1
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      خیلی این برنامه بد است
    • لطیفه خضایی IR ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      1 0
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      نمیدونم چیه و چکار باید بکنم