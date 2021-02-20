مجله مهر اینفومهر ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۰ اینفوگرافیک؛ رمز عبورهایی که نباید استفاده کنیم مواردی که در این اینفوگرافیک آمده است، امنیت رمز عبور را کاهش میدهد. برچسبها اینفومهر اینفوگرافیک رمز عبور امنیت اطلاعات امنیت سایبری طراحی مطالب مرتبط ایرانیها در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۹ چقدر خون دادند؟ موارد ایمنی برای جلوگیری از انفجار گاز نظر مقام معظم رهبری درباره حرمت سلاح هستهای در سالهای گذشته اعمال شب لیلة الرغائب؛ شب آرزوها روز مرد به جای جوراب چی بخریم؟ مُردن باز هم نگران شد! نوروز ۱۴۰۰ و تلویزیون اسفند، ماه شهادت
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