۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۹

اینفوگرافیک؛

چیزهایی که کرونا علاوه بر جان عزیزانمان از ما گرفت

در یک سال و چند روزی که کرونا در کشورمان شیوع پیدا کرده، علاوه بر جان عزیزانمان چیزهای دیگری را نیز از ما گرفته است.

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