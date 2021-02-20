مجله مهر اینفومهر ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۹ اینفوگرافیک؛ چیزهایی که کرونا علاوه بر جان عزیزانمان از ما گرفت در یک سال و چند روزی که کرونا در کشورمان شیوع پیدا کرده، علاوه بر جان عزیزانمان چیزهای دیگری را نیز از ما گرفته است. برچسبها ویروس کرونا شیوع کرونا زیارت مراسم عزاداری محرم و صفر جشن عروسی تالار پذیرایی رستوران سالن سینما نماز جماعت اقامه نماز جمعه مسافرت تابستانی کلاس درس آموزش آنلاین اینفومهر اینفوگرافیک گرافیک طراحی مطالب مرتبط اعمال شب لیلة الرغائب؛ شب آرزوها موارد ایمنی برای جلوگیری از انفجار گاز ایرانیها در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۹ چقدر خون دادند؟ نظر مقام معظم رهبری درباره حرمت سلاح هستهای در سالهای گذشته روز مرد به جای جوراب چی بخریم؟
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