دیدار جانشین فرمانده کل سپاه با مادر شهیدان جنیدی

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با ام الشهدا جنیدی مادر چهار شهید دفاع مقدس در شهرستان پیشوا دیدار کرد.

سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌همراه سردار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام استان تهران و نجفی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان پیشوا با ام‌الشهدا حاجیه خانم جنیدی مادر چهار شهید دفاع مقدس در شهرستان پیشوا دیدار کردند.

گفتنی است، در پایان این دیدار نماز مغرب و عشا در منزل مادر شهید اقامه و لوح تقدیر و تابلو فرشی به عنوان یادبود به مادر شهید اهدا شد.